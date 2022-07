Od sześciu lat księżna Kate pełni funkcję honorowej patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club, organizatora Wimbledonu. I co roku chętnie zasiada na trybunach londyńskiego turnieju. Jej przybycie jest zawsze sporym wydarzeniem i za każdym razem odnotowują je media i fotoreporterzy.

Nie inaczej jest tym razem. Kate i William wybrali się na ćwierćfinałowy mecz pomiędzy Novakiem Djokovicem a Jannikiem Sinnerem . A brytyjski "Vogue" zachwyca się stylizacją księżnej...

Księżna Kate i książę William na Wimbledonie. "Nie mogła ukryć emocji, oglądając mecz"

Dziennikarze zauważyli, że żona następcy tronu zaprezentowała się w sukience od jednej ze swoich ulubionych projektantek, Alessandry Rich. Podkreślają fakt, że Kate już wcześniej nosiła tę samą kreację. "Założyła swoją chabrową sukienkę z paskiem, którą to miała na sobie na ulicznej imprezie podczas weekendu Platynowego Jubileuszu. Dobrała perłowe kolczyki, okulary przeciwsłoneczne Finlay's Henrietta i schludną białą torebkę. Postawienie na szpilki bez pięty było nieoczekiwanym wyborem ze strony zdeklarowanej fanki prostych zamszowych czółenek" - czytamy w "Vogue'u".

"The Mirror" zwraca uwagę na inny szczegół ubioru ukochanej Williama. A mianowicie na małą kokardę przypiętą do sukienki. "To tradycyjny symbol organizacji. Kate nosi ją od 2017 roku" - wyjaśniono.

Z kolei w amerykańskim wydaniu "Hola!" akcent położono na zachowanie księżnej podczas meczu. "Widziano, jak na turnieju przesyła buziaka rodzicom zasiadającym w loży królewskiej i robi zabawne miny. Promieniała, siedząc obok męża. Nie mogła ukryć emocji, oglądając mecz" - napisano.



Księżna fanką tenisa i Wimbledonu jest od najmłodszych lat. Swego czasu wspominała, że oglądanie turnieju było "bardzo ważną częścią jej dorastania".

