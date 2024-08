Rozpętała burzę przed startem w Paryżu. Do ojczyzny wróci bez medalu

Uczestnictwo Eleny Kulichenko w XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wywołało w niektórych krajach większe poruszenie, niż start na tej imprezie algierskiej pięściarki Imane Khelif, w której DNA wykryto niedawno męskie chromosomy. Reprezentantka Cypru, która - warto zaznaczyć - jest córką rosyjskiego oligarchy, wyróżniona została przez Cypryjski Komitet Olimpijski. To właśnie ona dołączyła do płotkarza Milana Trajkovicia w roli chorążego podczas ceremonii otwarcia imprezy czterolecia w stolicy Francji. Nie spodobało się to jednak wielu rodakom 22-letniej sportsmenki. Nikogo nie może to jednak dziwić. Na krótko przed rozpoczęciem IO w Paryżu Internet obiegły bowiem rozbierane zdjęcia zawodniczki. Pochodzić one miały z konta na portalu dla dorosłych, które Cypryjka rzekomo założyła w 2023 roku.

Reklama