Małgorzata Rozenek-Majdan opuściła dom. Ze łzami wspomniała o mężu

Po kilkugodzinnym locie helikopterem dotarła na miejsce. Okazało się, że trafiła do luksusowego hotelu w Gródku nad Dunajcem w Małopolsce. Miała tam pewne zobowiązania, które to właśnie spowodowały, że na jakiś czas musiała się rozstać z mężem.

Rozenek poleciała helikopterem do luksusowego hotelu

"Zobaczcie jaki widok. Wyobraźcie sobie, że to jest Polska. Moim zdaniem jest to najpiękniej położony polski hotel, jeden z piękniej położonych polskich hoteli. (...) To jest takie miejsce, w którym naprawdę czujecie się, jakbyście trafili do innego świata. Zobaczcie na ten widok i wyobraźcie sobie śniadanko w takim miejscu. Kocham, uwielbiam i to jest coś pięknego" - zachwycała się Małgorzata.