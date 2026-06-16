Rozenek ujawniła zza zamkniętych drzwi. Tak potraktował ją Majdan

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż, Radosław Majdan, po raz kolejny pokazali, że łączy ich wyjątkowa więź. Rozenek starała się towarzyszyć małżonkowi w różnych piłkarskich akcjach - bywała na meczach reprezentacji mężczyzn i kobiet, a także promowała kobiecą piłkę. Zdaję się jednak, że tegoroczny mundial jest dla niej średnio interesujący. Pokazała to na przykładzie meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka.

Małgorzata Rozenek w czarnym swetrze na pierwszym planie, za nią Radosław Majdan w czerwonej koszulce sportowej.
Małgorzata Rozenek i Radosław MajdanJacek Szydlowski / ForumEast News

Majdan ze względu na to, że wciąż pozostaje w roli eksperckiej, ogląda zapewne wszystkie mecze rozgrywane w Ameryce. Jego żona wydaje się być mniej entuzjastycznie nastawiona do tego tematu.

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Małgorzata Rozenek-Majdan bez entuzjazmu o meczu Hiszpanii

Małgorzata Rozenek-Majdan spędza ostatnie dni w swoim domu i obserwuje tylko od czasu do czasu, jak czuje się jej oglądający dzielnie mundial mąż. Zdaje się, że Majdan potrzebuje spokoju podczas oglądania spotkań, ale na mecz z Hiszpanią "nawet wpuścił" swoją żonę i ich psa, buldoga Georgusia. 

Gwiazda dooglądała spotkanie z mężem, ale wynik jej wyraźnie nie satysfakcjonował. Postanowiła wypowiedzieć się o nim w sieci i przytoczyć również słowa jej męża. "Piękno piłki podobno polega na tym, że ten mecz zakończył się wynikiem 0-0" - stwierdziła sceptyczna celebrytka.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan promują kobiecą piłkę

Radosław Majdan, mimo zakończenia piłkarskiej kariery, od piłki nożnej się nie oddalił. Wciąż jest ekspertem dla mediów i wypowiada się często o polskiej reprezentacji, ale także światowym obliczu tego sportu.

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Razem z żoną zaś promował kobiecą piłkę nożną i zachęcał Polaków do oglądania meczów Polek w ramach mistrzostw Europy. Choć te zakończyły zmagania na grze w grupie, widać było spory potencjał na nadchodzące lata, a kobieca piłka cieszy się coraz większą popularnością zarówno poza granicami Polski, jak i w naszym kraju.

Buldog angielski siedzący na kanapie, skierowany w stronę telewizora wyświetlającego mecz piłkarski.
Małgorzata Rozenek-Majdan obejrzała mecz mundialu z mężemInstagram/m_rozenekESP/Instagram
Buldog siedzący na stole, w tle telewizor pokazujący transmisję meczu piłkarskiego.
Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego PrzylądkaInstagram/m_rozenekESP/Instagram

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Amanda Gawron
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Małgorzata Rozenek i Radosław MajdanArtur Zawadzki/REPORTEREast News
Zbliżenie na mężczyznę z szalikiem i kobietę o długich blond włosach, oboje patrzą prosto w obiektyw.
Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek-MajdanAliaksandr Valodzin/East News/ Aliaksandr Valodzin/East NewsEast News


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