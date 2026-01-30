Rozenek ujawnia ws. małżeństwa z Majdanem. "Wiem, że trudno w to uwierzyć"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od lat należą do grona najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Są małżeństwem od września 2016 roku, a w tym roku będą świętować dekadę wspólnego życia jako mąż i żona. Razem wychowują syna Henryka, który w czerwcu skończy sześć lat, a także Stanisława i Tadeusza - dzieci Małgorzaty z poprzedniego związku z Jackiem Rozenkiem.

Majdanowie często określani są mianem "power couple". Celebrytka i były piłkarz chętnie pojawiają się razem na branżowych wydarzeniach, pozują na ściankach i bez skrępowania okazują sobie czułość. Ich relacja od lat budzi zainteresowanie fanów, którzy widzą w nich duet idealnie uzupełniających się osobowości. Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła uchylić rąbka prywatności i opowiedzieć, jak wygląda życie u boku Radosława z dala od fleszy.

Małgorzata Rozenek-Majdan ujawnia prawdę o życiu u boku Radosława Majdana

Podczas szczerej rozmowy z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje celebrytka przyznała, że ona i jej mąż różnią się temperamentami niemal w każdym aspekcie. Sama określiła się jako osobę z "nadmiarem emocji" - miłości, energii, ale też zniecierpliwienia i wybuchowości. Radek jest natomiast jej całkowitym przeciwieństwem. "On jest takim systemem antypoślizgowym" - wyznała, podkreślając, że to właśnie mąż potrafi ją uspokoić i nadać trudnym sytuacjom odpowiedni balans.

Małgorzata podkreśliła, że w ich domu nie ma miejsca na rywalizację o władzę - są drużyną, która działa partnersko. "Jeśli chodzi o rodzinę jesteśmy partnerami. Wiem, że trudno w to uwierzyć. My dobrze wiemy, że jesteśmy drużyną. Raz ja jestem w ataku, Radzio w obronie, raz to ja jestem w obronie, a on w ataku, raz obydwoje bierzemy przerwę techniczną. Nie chciałabym być w takiej roli, że to ja jestem główną zarządzającą w domu. My potrafimy docenić siebie nawzajem i to, że siebie mamy. To jest ogromne szczęście w życiu, bycia w takiej relacji, bo spokój w domu przekłada się na wszystko, co na zewnątrz i myślę, że to jest bardzo ważne" - oznajmiła.

