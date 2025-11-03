Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od lat uchodzą za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Ona - perfekcyjna pani domu, prowadząca i osobowość telewizyjna, która nie boi się mówić o trudnych tematach, on - były piłkarz, a dziś komentator sportowy i mąż, który od lat towarzyszy jej zarówno na czerwonym dywanie, jak i w codziennym życiu. Razem stworzyli związek, który dla wielu fanów stał się symbolem stabilności i partnerskiego wsparcia.

Choć często pojawiają się na ściankach czy w mediach społecznościowych, rzadko mówią o kulisach swojego prywatnego życia. Tym razem jednak Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, jak naprawdę wygląda ich małżeństwo po 13 wspólnych latach.

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Małgorzata Rozenek-Majdan nie miała zamiaru niczego ukrywać. Wyjawiła prawdę o małżeństwie z Radosławem Majdanem

We wrześniu 2025 roku para świętowała dziewiątą rocznicę ślubu. Teraz w rozmowie z serwisem "Party" Małgorzata przyznała, że mimo upływu lat łączy ich wyjątkowa więź. "To jest ogromne szczęście, że trafiliśmy na siebie i jesteśmy już 13 lat razem. Znamy się na tyle dobrze, że mamy poczucie ogromnego wsparcia, które dajemy sobie nawzajem" - wyznała.

Celebrytka zdradziła również, co sprawia, że ich relacja wciąż jest tak silna. "Ja z nim relaksuję się prawdziwie i to niezależnie od tego, czy robimy jakąś ultrafajną przygodę, czy leżymy w domu. Ja z nim tylko potrafię wejść w taką fazę realnego relaksu. (...) W domu jestem zupełnie inna" - mówiła szczerze. To właśnie wspólny czas, poczucie bezpieczeństwa i wzajemny szacunek mają być, według niej, kluczem do trwałego małżeństwa.

Choć dziś ich miłość wydaje się harmonijna, początki tej relacji nie były łatwe. W podcaście "Porozmawiajmy przy herbacie" Rozenek-Majdan przyznała, że w chwili poznania Radosława nie była gotowa na nowy związek. "Moment, w którym poznałam Radzia, to był moment, w którym absolutnie nic nie miało prawa się udać. Ja absolutnie nie chciałam związku, absolutnie nie byłam na niego gotowa" - wspominała.

Los jednak miał inne plany. Z czasem między nimi narodziło się uczucie, które przetrwało próbę czasu. Potajemne randki zamieniły się w głęboką relację, a w 2016 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak".

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan VIPHOTO East News

Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan AKPA

Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek-Majdan Artur Zawadzki Reporter