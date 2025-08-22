Rozenek spakowała walizki i opuściła dom. Czeka ją długa wyprawa

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małgorzata Rozenek-Majdan jeszcze kilka dni temu wzięła udział w ramówce TVN, a teraz nagle spakowała walizki i ogłosiła, że wraz z rodziną zamierza... wyjechać z Polski. Ona, Radosław i ich pociechy wsiedli razem do kampera i - jak się okazuje - planują przejechać pół Europy, aby odwiedzić jedno z najbardziej kultowych miejsc w tej części globu.

Małgorzata Rozenek-Majdan
Małgorzata Rozenek-MajdanAliaksandr ValodzinEast News

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie polskiego show-biznesu. Celebrytka regularnie pojawia się na ważnych eventach, wiedzie luksusowe życie u boku byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Radosława Majdana, a nowinkami z życia prywatnego i zawodowego chętnie chwali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie inaczej było i tym razem.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zabrali synów na wakacje

"Perfekcyjna Pani Domu" na Insta Stories poinformowała, że znów wyruszyła w rodzinną podróż. Tym razem celebrytka postawiła na wakacje w kamperze, który stał się ich mobilnym domem na najbliższe dni. Wraz z mężem, Radosławem Majdanem, oraz trójką synów - 5-letnim Henrykiem, a także starszymi Stanisławem i Tadeuszem - już w czwartkowy poranek rozpoczęli swoją kolejną wakacyjną przygodę. Ich celem jest Francja, a dokładniej Disneyland - miejsce uwielbiane przez dzieci, ale i dorosłych, którzy choć na chwilę chcą przenieść się do magicznego świata bajek.

Gwiazda podzieliła się pierwszymi szczegółami podróży w mediach społecznościowych. Już od samego rana relacjonowała przygotowania do wyjazdu, pokazując zarówno imponujący pojazd, jakim się poruszają, jak i jego funkcjonalne wnętrze. Kamper, którym podróżują, został wyposażony tak, by zapewnić rodzinie maksimum komfortu - a to, jak podkreśliła Rozenek, jest dla niej najważniejsze.

"Najważniejsze w kamperze jest to, moim zdaniem, aby mieć najwygodniejsze łóżko. Wszystkie te rzeczy, poduszki, poduszeczki... zawsze zabieram ze sobą i wtedy naprawdę mam takie poczucie, że jest ultra wygodnie" - wyznała.

Rozenek wyjaśniła, że nie korzysta z tradycyjnych rozwiązań, takich jak śpiwory, lecz odwzorowuje domowe warunki. "Podstawą wygody, komfortu jest prawdziwe łóżko. To znaczy, ja nie bawię się w żadne śpiwory ani jakieś takie rzeczy, tylko przenoszę jeden do jednego łóżko z domu do kampera" - tłumaczyła, dodając, że dzieci również mają swoje pościele z domu i śpią na górnym poziomie pojazdu.

To nie pierwsza tegoroczna podróż rodziny Majdanów. Niedawno spędzili wakacje w słonecznej Turcji, gdzie Rozenek miała okazję uczestniczyć w koncercie Jennifer Lopez. Teraz przyszła pora na nieco bardziej "przygodową" formę wypoczynku, która - sądząc po entuzjazmie celebrytki - zdecydowanie przypadła jej do gustu.

    Dwoje elegancko ubranych ludzi stoi obok siebie na tle zieleni, kobieta ma na sobie kolorową, pasiastą sukienkę, mężczyzna jasny garnitur i białą koszulę; oboje uśmiechnięci, patrzą w stronę aparatu.
    Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław MajdanAKPAAKPA
    Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek-Majdan
    Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek-MajdanAKPAAKPA
    Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan
    Małgorzata Rozenek, Radosław MajdanAKPA

