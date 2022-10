Rozenek pochwaliła się efektami morderczych treningów. No i się zaczęło…

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show biznesu. Ukochana Radosława Majdana na co dzień wypowiada się głośno m.in. o wegetarianizmie, problemach kobiet z zajściem w ciążę, czy aktywności fizycznej.

Małgorzata Rozenek pochwaliła się umięśnionym brzuchem. Internauci podzieleni

"Wydaję mi się, że już wpadłaś w obsesję na punkcie swojego wyglądu i zaczyna to być niesmaczne", "Nie chciałabym tak wyglądać. Ubrana ok i też nie zawsze. Nerwica z braku żywienia", "Wpadła Pani w obsesję", "A co ze zdrowiem psychicznym?" - pisali internauci. A to jedynie kilka z komentarzy.