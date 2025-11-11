Rozenek-Majdan zaskoczyła metamorfozą. Internauci reagują. "Wreszcie"

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiego show-biznesu - prezenterka telewizyjna, bizneswoman, autorka książek i influencerka, która od lat wzbudza ogromne zainteresowanie mediów. Szerokiej publiczności dała się poznać jako prowadząca program "Perfekcyjna Pani Domu", dzięki któremu zyskała przydomek "Perfekcyjnej". Od tamtej pory konsekwentnie buduje swoją markę, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami kulisami życia zawodowego i prywatnego.

Znana z zamiłowania do elegancji i dbania o każdy szczegół swojego wizerunku, Rozenek od lat uchodzi za ikonę stylu oraz inspirację dla wielu kobiet. Wraz z mężem, byłym bramkarzem Radosławem Majdanem, tworzy jedno z najpopularniejszych małżeństw w polskim show-biznesie.

Małgorzata Rozenek-Majdan zmieniła fryzurę. Obsypali ją komplementami

Rozenek nie od dziś uchodzi za prawdziwą królową zmian. Sama przyznaje, że na przestrzeni lat przeszła ogromną przemianę i jest z tego dumna. "Jestem typem, który inwestuje w siebie. Namawia się kobiety do tego: inwestujcie w siebie. Ja to robię, nie ukrywam. Cieszę się z kierunku, w który to idzie. (...) To jest już chyba efekt końcowy, nie będziemy wymieniać tych wszystkich zmian, które zostały wprowadzone - bo po co? Jestem zadowolona" - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Gwiazda chętnie eksperymentuje nie tylko z makijażem, ale też z fryzurami. Jeszcze przed wylotem na nagrania programu "Królowa Przetrwania" odwiedziła ekskluzywny warszawski salon, gdzie przeszła spektakularną przemianę wartą blisko 7 tys. złotych. Wygląda jednak na to, że tamta stylizacja szybko jej się znudziła, bo niedawno znów zasiadła na fotelu fryzjerskim.

Na reakcję internautów "Perfekcyjna Pani Domu" nie musiała długo czekać. Pod wpisem od razu pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Super zmiana, przepiękna fryzura z klasą", "Jak zawsze piękne włosy", "Wreszcie nie wyglądają jak przedłużane, bardzo naturalny efekt", "Cudnie! Kocham tę zmianę" - zachwycali się.

Małgorzata Rozenek-Majdan Aliaksandr Valodzin East News

Małgorzata Rozenek-Majdan Piętka Mieszko AKPA

Małgorzata Rozenek Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter