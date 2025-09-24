Rozenek-Majdan z trudem powstrzymała łzy. "To najbardziej boli"

Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów i fanów, tym razem za sprawą udziału w nagraniach trzeciego sezonu programu "Królowa przetrwania", które odbywają się na Sri Lance. Małżonka Radosława Majdana objęła rolę prowadzącej, zastępując w tej funkcji Izu Ugonoha. Dla Rozenek to nowe, wymagające wyzwanie zawodowe, a dla widzów - zapowiedź odświeżonej formuły popularnego show.

Nowa edycja programu zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. O udział w przygodzie w ekstremalnych warunkach zdecydowało się 13 uczestniczek, wśród których znajdą się m.in. Dominika Serowska, Ilona Felicjańska czy Nicol Pniewska. Rozenek w rozmowie z "Plejadą" podkreślała, że zderzenie tak silnych osobowości w otoczeniu pozbawionym cywilizacyjnych wygód musi przynieść wiele napięć i zaskakujących sytuacji. Już pierwsze zadania i noce w obozie potwierdzają, że emocji nie zabraknie.

Nikola Grbić: Graliśmy bardzo dobrze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Małgorzata Rozenek-Majdan o liczbie bezdomnych psów na Sri Lance. Jest załamana

Prowadząca regularnie relacjonuje kulisy pracy na planie i dzieli się z fanami urokami oraz trudnościami pobytu na Sri Lance. W ostatnich dniach oprowadziła obserwatorów po obozie zwycięzców, do którego uczestniczki dopiero miały trafić. Pokazała również zaplecze pracy ekipy technicznej.

Rozwiń

Teraz "Perfekcyjna Pani Domu" postanowiła zorganizować serię Q&A, podczas której odpowiadała na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło powrotu do Polski. Celebrytka zażartowała, że "niedługo, ale chyba nie sami", wskazując na białego psa, który towarzyszył jej podczas nagrania. To nieprzypadkowe - temat bezdomnych zwierząt okazał się dla niej wyjątkowo poruszający. Jak przyznała, ogromna liczba bezpańskich psów na Sri Lance jest dla niej najbardziej druzgocącym doświadczeniem. "Bardzo, bardzo dużo. To najbardziej boli tu na miejscu" - wyznała.

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat kojarzona jest z elegancją, perfekcjonizmem i luksusowym stylem życia, dlatego wielu fanów zastanawia się, jak odnajdzie się w realiach "Królowej przetrwania". Nawet jeśli nie musi sama rywalizować o przetrwanie w trudnych warunkach, to rola prowadzącej w egzotycznym, pełnym wyzwań otoczeniu bez wygód, do których jest przyzwyczajona, z pewnością stanowi dla niej zupełnie nowe doświadczenie i sprawdzian charakteru. Jak poradzi sobie w tej roli? Przekonamy się już wkrótce.

Małgorzata Rozenek-Majdan przyciąga wzrok w jesiennej stylziacji Aliaksandr Valodzin/East News East News

Małgorzata Rozenek-Majdan Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

Małgorzata Rozenek-Majdan Artur Szczepanski Reporter