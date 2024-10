Rozenek-Majdan wyszła na spacer z psem i rozpętała burzę. Internauci grzmią

Nie tak dawno Rozenek-Majdan skrytykowana została za publikację zdjęć z rodzinnego grzybobrania. Wówczas internauci wyśmiewali się z celebrytki, że jej rodzina nawet do lasu chodzi w designerskich ubraniach. Tym razem 46-latka pochwaliła się stylizacją, którą wybrała na spacer z psem. I po raz kolejny mocno podpadła fanom.

Małgorzata Rozenek-Majdan podpadła internautom

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotki ze spaceru z psem, na który wybrała się w dość... ciekawej stylizacji. Małżonka Radosława Majdana postawiła bowiem na krótką spódnicę we wzory i beżowy sweter , który uzupełniła modnymi kozakami na wysokim obcasie i jasną kurtką typu bomber.

I tym razem nie zabrakło uwag na temat wyglądu celebrytki. Internauci przyznali, że Małgorzata przestała już przypominać samą siebie. Padły nawet dość ciekawe porównania. "No klon Dody, myślałam, że psa trzeciego ma" - stwierdziła jedna z pań pod wpisem Rozenek-Majdan. Dla 46-latki z pewnością nie był to komplement. Dorota Rabczewska jest bowiem byłą żoną Radosława Majdana i obecnie nie żyje w zgodzie ani z nim, ani z jego obecną wybranką. Panie - delikatnie mówiąc - wcale nie pałają do siebie sympatią.