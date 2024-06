Rozenek-Majdan w ogniu krytyki. Nie zostawili suchej nitki. Teraz się tłumaczy

Małgorzata Rozenek-Majdan odpowiada na krytykę

W tym wypadku celebrytka była w pełni gotowa na krytykę. W wywiadzie dla Plotka wyjaśniła dokładnie, co stało za decyzją o podwyżce cen. Mówiła, że to absolutnie nie jest kwestia chciwości, a jedynie coś, co musiało zdarzyć się w obecnej Polsce walczącej wciąż z inflacją i wysokimi cenami energii.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie chce, by sklep tracił na jakości

Gwiazda TVN mówiła wyraźnie, że przede wszystkim zależy jej na tym, by sklep wciąż dostarczał wysokiej jakości produkty, a marka zachowała swoją wcześniejszą filozofię. Nie mogło się to odbyć bez podwyżek cenowych w całym asortymencie.

"Rosnące ceny prądu, rosnące ceny innych mediów. Wszystko, co za tym idzie, rośnie bardzo. To ma niestety wpływ na ostateczną cenę. Ale my bardzo staramy się, żeby nasze klientki nie odczuły tego tak bardzo. Staramy się, żeby jakość i wszystko to, co niesiemy za sobą, żeby to rekompensowały" - twierdziła Rozenek.