Rozenek-Majdan o występie w "Tańcu z Gwiazdami". Postawiła konkretny warunek

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat mocno zaznacza swoją obecność w polskim show-biznesie. Swoją przygodę rozpoczynała jako "Perfekcyjna Pani Domu", a jej rewolucjom przyglądały się miliony Polaków.

Z czasem jej portfolio zaczęło się rozrastać - dane jej było prowadzić program "Projekt Lady" u boku Tatiany Mindewicz-Puacz i dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej, uczestniczyła również w takim projektach jak m.in. "Piekielny Hotel", "Bitwa o dom" czy "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W 2025 roku małżonka Radosława Majdana prowadziła trzecią już edycję show "Królowa przetrwania" oraz program "Bez kompleksów".

Wydawać by się mogło, że w CV celebrytki brakuje jedynie występu w "Tańcu z Gwiazdami". Jak się okazuje, jest szansa na to, aby "Perfekcyjna" zadebiutowała na tanecznym parkiecie.

Małgorzata Rozenek-Majdan w "Tańcu z Gwiazdami"? Celebrytka ma jedno "ale"

Program "Taniec z Gwiazdami" od wielu już lat jest jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w naszym kraju. Interesują się nim również fani sportu - i to wcale nie bez powodu. W poprzednich edycjach swoich sił na tanecznym parkiecie próbowali m.in. Mariusz Pudzianowski, Monika Pyrek, Krzysztof Włodarczyk, Otylia Jędrzejczak, Andrzej Gołota, Katarzyna Zillmann i Radosław Majdan.

O ewentualny udział w programie często pytana jest małżonka Majdana, Małgorzata Rozenek-Majdan. Pytanie to padło po raz kolejny podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu 2025. Celebrytka tym razem przyznała, że uwielbia oglądać "Taniec z Gwiazdami" i chętnie wystąpiłaby w tym show. Ma jednak jeden bardzo ważny warunek.

"Najbardziej bym chciała, żeby ten program był w TVN-ie, bo bym wtedy nie odmawiała, tylko sama bym się zgłosiła" - wyjawiła w rozmowie z Plejadą.

Tymczasem trwają już przygotowania do kolejnej edycji programu. Wiadomo już, że wiosną na antenie Polsatu w strojach do tańca zobaczymy m.in. Mateusza Pawłowskiego oraz Małgorzatę Potocką.

