Rozenek-Majdan dała się ponieść. W takim stroju poszła na przyjęcie Omeny Mensah
Małgorzata Rozenek-Majdan ledwo wróciła z wakacji, a już powróciła na salony. Żona Radosława Majdana pojawiła się na świątecznym przyjęciu organizowanym przez Omenę Mensah i jej fundację Omenaa Foundation. "Perfekcyjna" jak zwykle przyciągnęła spojrzenia - postawiła bowiem na elegancką stylizację inspirowaną latami 60. XX wieku.
Małgorzata Rozenek-Majdan od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w mediach i należy do grona najbardziej rozpoznawalnych kobiet w polskim show-biznesie. Jest prezenterką telewizyjną, influencerką i przedsiębiorczą osobowością, która doskonale odnajduje się zarówno przed kamerą, jak i w mediach społecznościowych. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu wizerunkiem oraz wyczuciu trendów Rozenek-Majdan potrafi skutecznie przyciągać uwagę opinii publicznej.
Fanom sportu "Perfekcyjna Pani Domu" znana jest jednak przede wszystkim jako małżonka byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Radosława Majdana. Ich związek od lat wzbudza zainteresowanie mediów, a para chętnie pokazuje wspólne momenty zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Rozenek-Majdan często podkreśla, jak ważne jest dla niej wsparcie rodziny, nawet przy intensywnym trybie życia.
Małgorzata Rozenek-Majdan na evencie Omeny Mensah. Zaskoczyła stylizacją
Małgorzata to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Regularnie pojawia się na najważniejszych branżowych wydarzeniach, premierach i galach, gdzie niemal zawsze zachwyca dopracowanymi stylizacjami. Moda stała się jednym z jej znaków rozpoznawczych, a każda publiczna stylizacja jest szeroko komentowana. Niedawno "Perfekcyjna" wróciła z wakacji na Malediwach, podczas których - jak sama przyznała - pozwoliła sobie na kulinarne przyjemności i odrobinę luzu. Po urlopie szybko wróciła jednak do zawodowych obowiązków.
Jednym z nich było świąteczne przyjęcie organizowane przez Omenę Mensah i jej fundację Omenaa Foundation. Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła się w gronie zaproszonych gości, a na tę okazję postawiła na stylizację inspirowaną latami sześćdziesiątymi. Wybrała elegancką sukienkę w czarne grochy, która idealnie oddawała klimat retro. Całość uzupełniły klasyczne szpilki, minimalistyczna torebka oraz wysoki kok, w który upięła długie włosy. Nowa prowadząca "Królowej przetrwania" chętnie pokazała w mediach społecznościowych kulisy świątecznego wydarzenia - od suto zastawionych stołów po choinki bogato udekorowane świątecznymi ozdobami.