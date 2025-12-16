Małgorzata Rozenek-Majdan od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w mediach i należy do grona najbardziej rozpoznawalnych kobiet w polskim show-biznesie. Jest prezenterką telewizyjną, influencerką i przedsiębiorczą osobowością, która doskonale odnajduje się zarówno przed kamerą, jak i w mediach społecznościowych. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu wizerunkiem oraz wyczuciu trendów Rozenek-Majdan potrafi skutecznie przyciągać uwagę opinii publicznej.

Fanom sportu "Perfekcyjna Pani Domu" znana jest jednak przede wszystkim jako małżonka byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Radosława Majdana. Ich związek od lat wzbudza zainteresowanie mediów, a para chętnie pokazuje wspólne momenty zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Rozenek-Majdan często podkreśla, jak ważne jest dla niej wsparcie rodziny, nawet przy intensywnym trybie życia.

Małgorzata Rozenek-Majdan na evencie Omeny Mensah. Zaskoczyła stylizacją

Małgorzata to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Regularnie pojawia się na najważniejszych branżowych wydarzeniach, premierach i galach, gdzie niemal zawsze zachwyca dopracowanymi stylizacjami. Moda stała się jednym z jej znaków rozpoznawczych, a każda publiczna stylizacja jest szeroko komentowana. Niedawno "Perfekcyjna" wróciła z wakacji na Malediwach, podczas których - jak sama przyznała - pozwoliła sobie na kulinarne przyjemności i odrobinę luzu. Po urlopie szybko wróciła jednak do zawodowych obowiązków.

Jednym z nich było świąteczne przyjęcie organizowane przez Omenę Mensah i jej fundację Omenaa Foundation. Małgorzata Rozenek-Majdan znalazła się w gronie zaproszonych gości, a na tę okazję postawiła na stylizację inspirowaną latami sześćdziesiątymi. Wybrała elegancką sukienkę w czarne grochy, która idealnie oddawała klimat retro. Całość uzupełniły klasyczne szpilki, minimalistyczna torebka oraz wysoki kok, w który upięła długie włosy. Nowa prowadząca "Królowej przetrwania" chętnie pokazała w mediach społecznościowych kulisy świątecznego wydarzenia - od suto zastawionych stołów po choinki bogato udekorowane świątecznymi ozdobami.

Małgorzata Rozenek-Majdan na przyjęciu Omeny Mensah Instagram/m_rozenek materiał zewnętrzny

Dominik Kwapisiewicz: Jako trener muszę akceptować reguły gry. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Małgorzata Rozenek-Majdan Piętka Mieszko AKPA

Małgorzata Rozenek-Majdan Anita Walczewska East News

Omena Mensah AKPA