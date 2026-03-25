Rozenek i Majdan pękają z dumy. Syn Małgorzaty doceniony

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan od lat uchodzą za jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Ich życie prywatne i zawodowe budzi ogromne zainteresowanie, a oni sami chętnie dzielą się codziennością z fanami. Zakochani wspólnie wychowują trójkę synów: Henryka oraz dwie pociechy Małgorzaty z poprzedniego małżeństwa - Stanisława i Tadeusza. Choć dwóch starszych nie jest jego biologicznymi dziećmi, Radosław Majdan wszystkie dzieci traktuje jak własne i nieustannie wspiera synów w rozwijaniu ich pasji oraz osiąganiu kolejnych sukcesów.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają powód do radości. Stanisław zauważony przez ważną osobę z branży

Szczególnie dużo mówi się ostatnio o Stanisławie Rozenku, który konsekwentnie buduje swoją przyszłość w świecie mody. 20-latek już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie projektowaniem, a pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał jeszcze jako licealista w renomowanej francuskiej szkole w Warszawie. Obecnie rozwija swoje umiejętności w jednej z najważniejszych uczelni modowych w Europie - paryskim Institut Francais de la Mode. Choć początkowo studiował w Lyonie, szybko zdecydował się na zmianę, wybierając miejsce, które od lat kształci przyszłych liderów branży.

Stanisław regularnie dzieli się swoimi projektami w mediach społecznościowych, pokazując zarówno efekty pracy, jak i kulisy procesu twórczego. W środę 25 marca zaprezentował na Instagramie swój najnowszy projekt - oryginalną, asymetryczną suknię inspirowaną twórczością Isamu Noguchiego. Kreacja powstała w ramach zadania "Overdressed", jednego z projektów realizowanych podczas pierwszego roku studiów.

Projekt młodego twórcy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Szczególną uwagę zwróciła reakcja Marcina Paprockiego, który docenił talent Stanisława, publikując pod jego postem emotikonę oklasków. To symboliczne, ale znaczące wyróżnienie pokazuje, że Rozenek coraz śmielej zaznacza swoją obecność w świecie mody i zyskuje uznanie wśród uznanych projektantów.

