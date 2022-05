Rozenek i Majdan na imprezie z Beckhamami. Małgorzata przyćmiła Viktorię?

Jedna z najbardziej znanych par polskiego show-biznesu wybrała się do Miami, by obejrzeć wyścig Formuły 1. Radosław Majdan od dawna jest znanym sympatykiem królowej sportów motorowych.

Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła sprawić mężowi niespodziankę i zaprosić go na Grand Prix odbywające się w Stanach Zjednoczonych. Jak widać było z relacji byłego piłkarza, prezent okazał się w pełni trafiony.

- To jest impreza! Gra Dj Tiesto. Ludzie się bawią, piją piwo, kąpią w basenach. Czekamy, aby kierowcy pokazali swoją energię - mówił na relacji z Instagrama Radosław Majdan.

Reklama

Majdan i Rozenek na wyścigu F1. A obok David i Victoria Beckham

Co więcej polska para oglądała wyścig Formuły 1 nieopodal... rodziny Beckhamów. Gwiazda światowego futbolu, David, razem z Victorią, byłą Spice Girls, oraz z synem zagościli na tej samej imprezie co "polscy Beckhamowie".

David Beckham nie pochwalił się niestety zdjęciem z polską parą, ale można było go zobaczyć choćby w towarzystwie Lewisa Hamiltona, Michaela Jordana oraz Toma Brady'ego.

Instagram Post

To nie był koniec atrakcji dla Rozenek oraz Majdana. Jak poinformowała żona byłego reprezentanta Polski, parę także czekało spotkanie z jednym z najwybitniejszych kierowców w historii F1.

- Radosław obchodzi swoje okrągłe urodziny, a my kochamy Formułę 1. Tak jak niektórzy zdobywają koronę świata, to my chcemy zdobyć różne tory, na których Formuła 1 się odbywa. I dlatego w ramach prezentu zabieram mojego męża na wyścig Formuły 1 i na spotkanie z Lewisem Hamiltonem, którego uwielbiamy - powiedziała Rozenek dla "Jastrząb Post".

Instagram Post