Rozenek chciała ostrzec Majdana. Scenariusz spełnił się co do joty

Małgorzata Rozenek przed Radosławem Majdanem miała dwóch mężów - pierwszym był prawnik Łukasz Bukaczewski, a drugim aktor Jacek Rozenek. Jej pierwsze małżeństwo przetrwało zaledwie kilka miesięcy, a owocem drugiego jest jej dwóch synów, czyli Stanisław i Tadeusz.

Małgorzata Rozenek przewidziała ten scenariusz

Historia miłości Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana rozpoczęła się na premierze filmu "Mój biegun" w 2013 roku. "Perfekcyjna" od razu wpadła w oko byłemu bramkarzowi. Postanowił poprosić ją o numer telefonu i chciał udawać, że to wszystko w celach biznesowych. Rozenek zgodziła się jednak podzielić nim bez całej tej otoczki.

Jak się jednak okazało, gwiazda wypowiedziała wtedy na głos słowa, które okazały się prorocze. Wszystko dlatego, że chciała ostrzec Majdana przed nadchodzącymi fotografami i dziennikarzami.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tworzą zgrany duet

"On podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i widzę, że nagle zaczynają biec fotoreporterzy. Mówię: Radosław, nie stawaj obok mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim mężem, a Radosław do mnie mówi: Dobra, ja też miałem dwie żony, więc do trzech razy sztuka. I tak poszło" - opowiadała Małgorzata Rozenek w programie "Kobiecym Okiem".

Niedługo później spotkali się na pierwszej randce - ona w dresach, on wystrojony. Jak się okazało, już niebawem ich przyszłość miała potoczyć się według słów Rozenek - zostali małżeństwem, doczekali się syna, Henryka, i żyją w spokoju jako patchworkowa rodzina z dwoma potomkami celebrytki i zgrają psów.

