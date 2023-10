Rozczulający gest Mariusza Pudzianowskiego. Wiele zyskał w oczach kibiców

Mariusz Pudzianowski to postać doskonale znana fanom sportu. 46-latek najpierw przez wiele lat odnosił sukcesy w zawodach strongman , następnie zmienił nieco ścieżkę kariery zawodowej i zadebiutował w mieszanych sztukach walki . Od tamtej pory występował jako zawodnik KSW , choć jak sam wyjawił, wkrótce spróbuje swoich sił w organizacji Ultimate Fighting Championship . W sierpniu 2024 roku ma on stanąć do walki z Brianem Shawem.

Mariusz Pudzianowski wybrał się w wyjątkowe miejsce. Kibice docenili jego gest

Podobnie jak wielu wybitnych polskich sportowców, Mariusz Pudzianowski swoją popularność wykorzystuje, aby poruszać w mediach społecznościowych ważne tematy. Kilka dni temu zawodnik MMA wypowiedział się na temat wyników tegorocznych wyborów parlamentarnych , teraz natomiast zdecydował się na gest, który poruszył wielu kibiców. 46-latek wybrał się bowiem do ośrodka wychowawczego , aby zachęcić młodzież do podążania za marzeniami.

Na reakcję kibiców nie trzeba było zbyt długo czekać. Pod wpisem gwiazdora KSW posypały się komentarze. "Między innymi za to właśnie co robisz Mariusz za takie otwarte podejście do ludzi do świata masz mój szacunek, nie za to że jesteś duży silny i popularny... Jesteś człowiekiem z charakterem którego warto naśladować i za to właśnie jak starasz się pokazać młodzieży że można coś osiągnąć mając niewiele... Jesteś kimś w ich oczach i dzięki twojej inspiracji mogą naprawdę dużo osiągnąć...", "Super Pudzian, że się tak udzielasz i pokazujesz młodym że warto i żeby robić coś dla siebie systematycznie, a przyjdą tego owoce. Dla nas jesteś duża inspiracją i wzorem", "Takie spotkanie może odmienić komuś życie. Jestem o tym przekonana. Brawo Mariusz" -zachwycali się internauci.