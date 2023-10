Rozczulający filmik żony Kubackiego. "To jest miłość! Zdecydowanie!"

Dawid Kubacki i jego najbliżsi zostali wystawieni na próbę wiosną tego roku, gdy żona skoczka trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych. Reprezentant Polski, choć wówczas walczył o Kryształową Kulę z Halvorem Egnerem Granerudem, wycofał się z cyklu i wrócił do ojczyzny, aby zająć się rodziną w tak trudnym czasie. W połowie kwietnia podopieczny Thomasa Thurnbichlera przekazał kibicom radosną informację - stan zdrowia jego małżonki uległ poprawie do tego stopnia, że mogła ona opuścić szpital i kontynuować okres rekonwalescencji w domowym zaciszu.

Marta Kubacka pokazała filmik z pupilem rodziny. Posypały się komentarze

