Rozczulające zdjęcie Lewandowskich obiegło sieć. Tak Anna powitała Roberta

Piłkarze FC Barcelony wrócili do gry po przerwie wakacyjnej. Pierwszy mecz ekipa z Katalonii miała zagrać w Stanach Zjednoczonych z Juventusem. Do starcia ostatecznie jednak nie doszło. Część graczy Xaviego zmagała się z bowiem wirusem , który powodował zapalenie jelit i żołądka. Pierwszym rywalem Roberta Lewandowskiego i spółki był zatem Arsenal. Już na początku meczu lider "Biało-Czerwonych" znalazł się na ustach zagranicznych dziennikarzy, bowiem w 7. minucie meczu z "Kanonierami" trafił do bramki. Gol Polaka jednak nie wpłynął na wynik spotkania, ponieważ "Blaugrana" przegrała 3:5 z zespołem z Londynu.