Rozczulająca fotka Marty Kubackiej. Pokazała córki, kibice zachwyceni

Marta i Dawid Kubaccy choć znają się od lat, na sformalizowanie swojego związku zdecydowali się stosunkowo niedawno, bo w 2019 roku. Od tamtej pory małżeństwo powitało na świecie dwie córki - Zuzannę i Maję . Obie dziewczynki przyszły na świat, podczas gdy ich tata rywalizował w Turnieju Czterech Skoczni . Można więc stwierdzić, że czas, w którym co roku odbywa się niemiecko-austriacka impreza przywodzi reprezentantowi Polski na myśl same dobre wspomnienia.

Marta Kubacka pokazała zdjęcie z córkami. Przekazała internautkom ważną wiadomość

W porównaniu do drugich połówek pozostałych polskich skoczków narciarskich, żona Dawida Kubackiego stroni raczej od życia w blasku fleszy. Mimo to, dzieli się od czasu do czasu nowinkami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Odkąd na świat przyszła druga córka Kubackich, na profilu Marty na Instagramie często pojawiają się fotki, na których widać obie dziewczynki.