Spotkanie podopiecznych policyjnej fundacji zorganizowano w komendzie wojewódzkiej we Wrocławiu. Dzieci wiedziały jedynie, że to przedświąteczna wizyta, więc prezenty w postaci 12 rowerów okazały się wielką niespodzianką. Jednoślady w odpowiednich rozmiarach, w większości modele górskie, zostały dodatkowo wyposażone w oświetlenie, dołączono do nich także kaski, które zapewnią bezpieczeństwo. Zdumienie i radość na twarzach podopiecznych fundacji były bezcenne.

- Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim policjantom za odnalezienie rowerów Mai Włoszczowskiej w tak krótkim czasie. W ramach tego podziękowania, zgodnie z zapowiedziami, firma KROSS w porozumieniu z funkcjonariuszami, przekazała rowery na szczytny cel, czyli dla dzieci - podopiecznych fundacji wspierającej rodziny poległych policjantów. Cieszę się, że tak miły prezent udało się przekazać tuż przed świętami i mam nadzieję, że sprawi on dzieciom mnóstwo radości - mówił Kornel Osicki, Team Manager zespołu Mai Włoszczowskiej KROSS ORLEN Cycling Team.

Policja odzyskała rowery Mai Włoszczowskiej i otrzymała jednoślady od firmy KROSS

Pod koniec października, podczas kradzieży w komórkach lokatorskich w Jeleniej Górze, rodzinnej miejscowości Mai Włoszczowskiej okazało się, że zginęły także 3 rowery mistrzyni. Jedyne takie na rynku, nie do podrobienia, na których słynna kolarka sięgała po swoje najważniejsze osiągnięcia. Tysiące internautów włączyły się w akcję informacyjną, a producent rowerów KROSS i jednocześnie sponsor drużyny KROSS ORLEN Cycling Team, w której barwach startowała dotąd kolarka, zadeklarował 30 000 złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu rowerów. Gdy okazało się, że jeleniogórscy policjanci w ciągu kilkunastu godzin namierzyli złodzieja, zatrzymali go i odzyskali rowery, KROSS postanowił nagrodzić funkcjonariuszy przekazując im rowery o wartości deklarowanej nagrody. Ostatecznie w uzgodnieniu z policjantami zdecydowano, że rowery zostaną przekazane podopiecznym fundacji działającej na rzecz rodzin poległych policjantów.

Obdarowani podopieczni fundacji nie kryli szczęścia przyznając, że mimo zimowych warunków wypróbują rowery i już planują rowerowe wyprawy. Na miejscu oprócz podopiecznych fundacji, przedstawiciela KROSS i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, obecni byli także funkcjonariusze, którzy odzyskali skradzione rowery oraz ich przełożony, Komendant Policji z Jeleniej Góry. Ze względów zdrowotnych, w spotkaniu nie mogła wziąć udziału Maja Włoszczowska.

Maja Włoszczowska: Miałam chrapkę na zwycięstwo!

KROSS jest liderem rynku rowerowego w Polsce. Firma powstała w 1990 roku, a w jej portfolio znajdują się rowery elektryczne, rekreacyjne oraz wyczynowe, przeznaczone do kolarstwa górskiego, a także marka Le Grand, skupiająca rowery miejskie. Rowery marki, w oparciu o autorskie rozwiązania i innowacyjne technologie, powstają w nowoczesnej fabryce produkcyjnej, znajdującej się w Przasnyszu nieopodal Warszawy. KROSS jako jedna z nielicznych firm w Europie, rozwija także produkcję ram karbonowych. Firma w 2017 roku przejęła holenderską markę Multicycle, posiadającą w swojej ofercie miejskie rowery premium oraz wysokiej klasy rowery elektryczne. Obecnie, produkty KROSS są dystrybuowane do prawie pięćdziesięciu krajów. W zakresie sponsoringu sportowego firma jest sponsorem tytularnym KROSS ORLEN Cycling Team, jednej z najlepszych na świecie grup kolarstwa górskiego, której barwy reprezentuje dwukrotna medalistka olimpijska, Maja Włoszczowska. KROSS w 2020 r. obchodził 30-lecie istnienia. Założycielem i właścicielem firmy jest Zbigniew Sosnowski.