Aleksandr Szmurnow jeszcze do niedawna pracował w jednej z najpopularniejszych stacji sportowych w Rosji "Match TV". Komentował tam najważniejsze wydarzenia ze świata sportu , w tym turnieje tenisowe i imprezy piłkarskie. Plany na przyszłość znanego dziennikarza uległy zmianie, gdy Władimir Putin podjął decyzję o ataku na Ukrainę . Szmurnow nie mógł już dłużej tolerować posunięć agresora - wyjechał z Rosji i powiedział wprost, że nie zamierza wrócić do ojczyzny, dopóki Putin będzie przy władzy.

Znany dziennikarz mówi wprost. "W moich oczach rosyjski sport umarł"

Szmurnow nie krył swojego smutku wobec tego, jak wygląda obecnie rosyjski sport: "Według mnie cały tak zwany profesjonalny sport w Rosji należałoby 'zaorać' i zacząć od początku. Teraz postawiłbym jedynie na sport wśród dzieci, młodzieży. Tylko taki rodzaj aktywności powinien być wspierany. Bo młodości nie można obwiniać. Ale profesjonalizm w rosyjskim sporcie? To zawsze było oszustwo! Gazprom, Łukoil i inne wielkie firmy utrzymujące kluby i sportowców? Dla mnie to bez sensu. Sport profesjonalny powinien funkcjonować inaczej: zarabiać na siebie. Z biletów, marketingu, praw telewizyjnych. Ale w Rosji tak to nie działa. I przez to gałąź sportowa jest na swój sposób jak gałąź militarna. W razie potrzeby służy reżimowi. A ja tego nie akceptuję. W moich oczach rosyjski sport umarł, trzeba powrócić do korzeni, do młodych".