Rosjanka przegrała z Ukrainką i to zrobiła. Sceny w Pucharze Świata
Zawody Pucharu Świata w Sofii w gimnastyce artystycznej zakończyły się skandalem, do którego doszło już na podium. Tego dnia najlepsza w konkurencji obręczy okazała się Ukrainka, Taisija Onifryczuk, a drugie miejsce zajęła Rosjanka, Sofia Ilteriakowa. Startująca jako neutralna zawodniczka Ilteriakowa postanowiła pokazać, co myśli o rywalce i jej kraju. To zrobiła, gdy zabrzmiał hymn Ukrainy.
W Sofii Taisija Onofryczuk zdobyła aż cztery złote medale - w konkurencjach z obręczą, piłką i wstążką, a także w wieloboju. Ukrainka jest doświadczoną i utytułowaną zawodniczką, która często staje na podium zawodów Pucharu Świata.
Skandal w Pucharze Świata. Tak zachowała się Rosjanka
Rosjanki i Białorusinki mają prawo do występów w zawodach gimnastyki artystycznej jako sportowcy o statusie neutralnym. To oznacza, że nawet po wygranej nie usłyszą swojego hymnu i nie zobaczą flagi swojego kraju. Wciąż mają jednak według regulaminu obowiązek zwrócenia się twarzą do flag w trakcie odgrywania hymnu triumfatorki.
Taisija Onofryczuk pokazała się ze znakomitej strony w Sofii, radząc sobie znakomicie w trzech pojedynczych konkurencjach i w wieloboju. Po tym, jak znano już wyniki układów z obręczą, Onofryczuk i zajmująca drugie miejsce Sofia Ilteriakowa nie pogratulowały sobie. To była jednak dopiero zapowiedź tego, co miało stać się na podium.
Rosjanka nie zareagowała. Zupełnie inne zachowanie Białorusinki
Kiedy panie znalazły się już na podium, na ekranie wyświetlono flagi zawodniczek plasujących się na pierwszych trzech miejscach. Następnie zapowiedziano i odegrano hymn Ukrainy. Onofryczuk i plasująca się na trzecim miejscu Włoszka Sofia Raffaeli odwróciły się do znajdujących się za nimi flag, by go wyśpiewać lub odsłuchać. Ilteriakowa stała zaś w miejscu.
Nagranie szybko trafiło do sieci. Co ciekawe zupełnie inaczej zachowała się inna neutralna sportsmenka. Reprezentująca Białoruś Alina Gornosko zdobyła srebro w układzie ze wstążką i na podium odwróciła się do flag i wysłuchała z powagą hymnu Ukrainy granego także dla Onofryczuk. Pogratulowała również swojej rywalce.