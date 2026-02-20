Rosjanka ledwo rozwiodła się z Rybusem, a tu takie wieści. Musiała się pochwalić

Historia miłości Macieja Rybusa i Lany Bajmatowej przez lata budziła duże zainteresowanie kibiców. Para poznała się w Rosji, gdy piłkarz występował w tamtejszej lidze. Uczucie szybko przerodziło się w poważny związek, a zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dzieci. Lana wspierała męża w sportowej karierze, a on niejednokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina. Po wybuchu wojny w Ukrainie Rybus zdecydował się pozostać w Rosji, co wywołało w Polsce wiele negatywnych komentarzy. Mimo zewnętrznych napięć przez długi czas wydawało się, że w ich relacji wszystko układa się dobrze. Aż do czasu.

W ostatnich miesiącach w mediach zaczęły pojawiać się pogłoski mówiące o problemach w raju Rybusów. Pod koniec ubiegłego roku okazało się, że nie były to jedynie plotki, a małżeństwo ostatecznie się rozpadło. Jak informowały rosyjskie media, to Lana złożyła pozew o rozwód. 27 listopada 2025 roku Sąd Rejonowy w Choroszewie w Moskwie wydał orzeczenie w sprawie rozwodu i podziału majątku. Szczegóły postępowania nie zostały ujawnione. Byli małżonkowie nie komentowali publicznie kulis rozstania, podkreślając jedynie, że dobro dzieci pozostaje dla nich najważniejsze. Każde z nich poszło własną drogą.

Lana Bajmatowa ma nowe zajęcie. Pokazała nagranie w mediach społecznościowych

Dziś Lana Bajmatowa zdaje się znakomicie odnajdywać w roli singielki. Po rozstaniu z polskim piłkarzem wyraźnie zwiększyła swoją aktywność w mediach społecznościowych. Pokazuje, że skupia się na sobie, rozwoju i własnych pasjach. Inwestuje w urodę, chętnie dzieli się kadrami z codziennego życia i buduje swoją markę w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje już około 180 tysięcy osób, a liczba fanów stale rośnie.

W najnowszym wpisie była żona Rybusa pochwaliła się nowym zajęciem. Opublikowała nagranie z lekcji tańca, informując, że pod okiem choreografa Zaura Khamitseva uczy się elementów tradycyjnego tańca lovzar. "Pod kierownictwem Zaura Khamitseva. Uczymy się elementów Lovzara" - napisała. Wygląda na to, że Lana nie zamierza rozpamiętywać przeszłości i konsekwentnie buduje nowy rozdział swojego życia.

