W środę w Pałacu Prezydenckim u Karola Nawrockiego pojawił się wyjątkowy gość. A był nim Garri Kasparow - niegdyś rosyjski arcymistrz szachowy i mistrz świata, a obecnie aktywnie uczestniczący w życiu politycznym gorliwy adwersarz Władimira Putina.

- Kasparow od lat konsekwentnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina, za co został zmuszony do opuszczenia Rosji. Od ponad dekady ostrzega Zachód przed imperialnymi ambicjami Kremla. Od lat podkreśla zagrożenie rosyjską agresją dla Polski i państw bałtyckich. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wielokrotnie wskazywał, że Polska odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa Europy - przekazała Kancelaria Prezydenta RP za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Karola Nawrockiego.

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Garri Kasparow w Polsce. Wskazał swój cel po spotkaniu z Nawrockim i Trzaskowskim

Na tym jednak nie zakończyła się oficjalna część wizyty Garriego Kasparowa w Polsce, bo dzień później Rosjanin miał także okazję spotkać się z prezydentem Warszawy - Rafałem Trzaskowskim.

Spotkałem się dziś z Garrim Kasparowem, żeby wysłuchać jego spojrzenia na to, co dzieje się w Rosji i w Ukrainie oraz porozmawiać o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji - zwłaszcza w obliczu kolejnych rosyjskich

- Wspaniale było spotkać się z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. To osoba z zupełnie innego końca politycznego spektrum niż prezydent Karol Nawrocki, z którym spotkałem się wczoraj, ale właśnie to jest moim celem w Polsce - nacisk na silną koalicję w sprawie poparcia Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, a taka koalicja istnieje - odpowiedział na jego wpis Garri Kasparow.

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W jednym z kolejnych wpisów Garri Kasparow wprost skomentował także swój przyjazd do Polski i odbiór w naszym kraju, nawiązując w dość ironiczny sposób do ostatnich wydarzeń, a konkretniej do rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Jestem teraz w Polsce bardziej mile widziany niż ten inny rosyjski gość! Spotkałem się dziś rano z prezydentem Warszawy Trzaskowskim. Każdy wypadek to test, niezależnie od tego czy jest przypadkiem, czy nie - przestrzegł przy tym władze naszego kraju.

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Karol Nawrocki Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski Marek Antoni Iwanczuk AFP

Garri Kasparow AFP





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