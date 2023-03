24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie na rozkaz Władimira Putina wkroczyły na teren Ukrainy i rozpoczęły trwającą do dziś inwazję zbrojną. Nic nie wskazuje na to, by rosyjski agresor miał zmienić swoje plany i nakazać żołnierzom powrót do kraju. Wręcz przeciwnie - jego podwładni posuwają się bo coraz brutalniejszych czynów.