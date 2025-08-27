Na przełomie wieków był piłkarskim geniuszem - Ronaldo Luis Nazario de Lima, znany po prostu jako Ronaldo, zachwycał kibiców na całym świecie swoją techniką, szybkością i instynktem strzeleckim. Reprezentant Brazylii, który błyszczał w barwach Realu Madryt, FC Barcelony, Interu Mediolan czy AC Milan, przez lata uważany był za jednego z najlepszych napastników w historii futbolu. Choć dziś nie biega już po boiskach, jego sportowa pasja wcale nie wygasła. Zmienił się jedynie jej kierunek - teraz serce Ronaldo bije dla tenisa.

Ronaldo na tenisowym korcie. Zagrał z Paulą Badosą

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Ronaldo nie odciął się zupełnie od futbolu - inwestował w klub piłkarski Real Valladolid, a także był aktywny w działaniach sportowych na różnych płaszczyznach. Mimo to ostatnio coraz częściej mówi o swojej nowej miłości - tenisa. Co więcej, nie ogranicza się tylko do biernego kibicowania. Brazylijczyk regularnie pojawia się na korcie, starając się doskonalić swoje umiejętności.

"Trenuję trzy razy w tygodniu i nadal daję sobie radę w tenisie. Staram się być lepszy każdego dnia, ale mój bekhend, o mój Boże. To jedyna rzecz, której mój trener nie może naprawić" - żartował w rozmowie z Tennis Majors.

Wypowiedź Ronaldo wywołała niemałe poruszenie. Wielu fanów było zaskoczonych, gdy przyznał, że... futbol przestał go fascynować. "Myślę, że obecnie pokochałem tenis bardziej niż piłkę nożną. To niewiarygodne, nie mogę oglądać meczów piłkarskich, są dla mnie nudne. Ale mogę oglądać tenis przez pięć godzin, to szaleństwo" - stwierdził szczerze.

Pasja do tenisa nie pozostała jedynie deklaracją. W ostatnich dniach Ronaldo pojawił się na korcie w wyjątkowym towarzystwie - podczas treningu towarzyszyła mu bowiem znana hiszpańska tenisistka Paula Badosa.

Ronaldo zagrał w tenisa z Paulą Badosą Instagram/paulabadosa materiał zewnętrzny

Paula Badosa to jedna z najpopularniejszych tenisistek młodego pokolenia. Choć jej talent nie budzi wątpliwości, kariera Badosy nie należy do najłatwiejszych - Hiszpanka od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które raz po raz wykluczają ją z rywalizacji na największych turniejach. Pod tym względem łączy ją z Ronaldo - Brazylijczyk również nie był oszczędzany przez los. Przez większą część kariery zmagał się z kontuzjami, przede wszystkim kolan, które skutecznie hamowały jego powrót na szczyt.

Ronaldo DESI / BACKGRID East News

Paula Badosa ADRIAN DENNIS / AFP AFP