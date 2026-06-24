Ronaldo na ustach kibiców. Zauważono tuż po meczu. Nie musiał nic mówić

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Cristiano Ronaldo wreszcie się doczekał i podczas meczu z Uzbekistanem zdobył swoje pierwsze bramki na tegorocznym mundialu. Coś, co przykuło uwagę internautów, to jednak nie forma wybitnego piłkarza, a jego... sportowe buty. Na korkach, w których występuje podczas mistrzostw świata Portugalczyk zamieścił bowiem wyjątkowe napisy.

Cristiano Ronaldo na swoich mundialowych butach ma wypisane imiona dzieci
Cristiano Ronaldo na swoich mundialowych butach ma wypisane imiona dzieciRico Brouwer/Soccrates/Getty Images, Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty ImagesGetty Images

Cristiano Ronaldo przerwał fatalną passę i we wtorkowym meczu z Uzbekistanem wpisał się na listę strzelców aż dwukrotnie. To właśnie on w dużej mierze przyczynił się do końcowego triumfu Portugalczyków, którzy na stadionie Houston wygrali 5:0. Oprócz CR7 bramki zdobyli Nuno Mendes i Rafael Leao, a gola samobójczego strzelił Abduvohid Nematov.

Znacznie więcej, aniżeli o samym wyniku spotkania, mówiło się o Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znów zaczął zdobywać bramki na mundialu i choć jego narzeczona i dzieci nie oglądały jego popisów na trybunach, piłkarz z pewnością czuł ich wsparcie. "Towarzyszyli" mu oni bowiem... na jego obuwiu. 

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Internauci zauważyli, że podczas mundialowych spotkań kapitan portugalskiej kadry nosi korki ze specjalnymi napisami - na jednym bucie wypisane są imiona wszystkich jego córek, a na drugim zobaczyć możemy imiona jego synów.

"Kiedy Ronaldo bierze udział w swoich szóstych mistrzostwach świata i być może ostatnim turnieju, nie gra tylko o rekordy, bramki i trofea. Zabiera ze sobą rodzinę na każdym kroku. Od małego chłopca z Madery z marzeniami do jednej z największych ikon futbolu, rodzina zawsze była w centrum jego podróży. Teraz, podczas jego ostatniego tańca na największej scenie futbolu, ich imiona widnieją na jego butach. To przypomnienie, że za każdą legendą kryje się coś większego niż piłka nożna" - czytamy we wpisie opublikowanym przez profil FC Motivate na Instagramie.

Cristiano Ronaldo i jego rodzina

Cristiano Ronaldo jest dumnym ojcem piątki dzieci. Jako pierwszy na świecie pojawił się jego syn Cristiano junior. Tożsamość matki chłopca nie jest jednak znana. W czerwcu 2017 roku na świat dzięki surogatce przyszły bliźnięta Eva Maria oraz Mateo, kilka miesięcy później Georgina Rodriguez urodziła Cristiano pierwszą córkę, Alanę Martinę, a w kwietniu 2022 roku do rodziny dołączyła Bella Esmeralda.

Dzień narodzin najmłodszej córki był dla pary ogromnym świętem, ale również niewyobrażalną tragedią. Bliźniacza ciąża influencerki zakończyła się bowiem śmiercią jednego z dzieci, syna Angela. 

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Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej z intensywnym wyrazem twarzy spogląda przez ramię, z wyraźnie zarysowaną linią szczęki i krótkimi, ciemnymi włosami.
Cristiano RonaldoFILIPE AMORIMAFP
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Portugalii z numerem 7 na koszulce uśmiecha się szeroko i energicznie wskazuje ręką w dal, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Cristiano RonaldoAFP
Piłkarz w czerwonym stroju leżący na murawie z grymasem bólu na twarzy, podczas gdy obok stoi zawodnik w biało-niebieskich spodenkach i getrach.
Cristiano Ronaldo podczas meczu z DR KongoMCGUELBERAFP


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