Ronaldo na ustach kibiców. Zauważono tuż po meczu. Nie musiał nic mówić

Cristiano Ronaldo przerwał fatalną passę i we wtorkowym meczu z Uzbekistanem wpisał się na listę strzelców aż dwukrotnie. To właśnie on w dużej mierze przyczynił się do końcowego triumfu Portugalczyków, którzy na stadionie Houston wygrali 5:0. Oprócz CR7 bramki zdobyli Nuno Mendes i Rafael Leao, a gola samobójczego strzelił Abduvohid Nematov.

Znacznie więcej, aniżeli o samym wyniku spotkania, mówiło się o Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znów zaczął zdobywać bramki na mundialu i choć jego narzeczona i dzieci nie oglądały jego popisów na trybunach, piłkarz z pewnością czuł ich wsparcie. "Towarzyszyli" mu oni bowiem... na jego obuwiu.

Internauci zauważyli, że podczas mundialowych spotkań kapitan portugalskiej kadry nosi korki ze specjalnymi napisami - na jednym bucie wypisane są imiona wszystkich jego córek, a na drugim zobaczyć możemy imiona jego synów.

"Kiedy Ronaldo bierze udział w swoich szóstych mistrzostwach świata i być może ostatnim turnieju, nie gra tylko o rekordy, bramki i trofea. Zabiera ze sobą rodzinę na każdym kroku. Od małego chłopca z Madery z marzeniami do jednej z największych ikon futbolu, rodzina zawsze była w centrum jego podróży. Teraz, podczas jego ostatniego tańca na największej scenie futbolu, ich imiona widnieją na jego butach. To przypomnienie, że za każdą legendą kryje się coś większego niż piłka nożna" - czytamy we wpisie opublikowanym przez profil FC Motivate na Instagramie.

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Cristiano Ronaldo i jego rodzina

Cristiano Ronaldo jest dumnym ojcem piątki dzieci. Jako pierwszy na świecie pojawił się jego syn Cristiano junior. Tożsamość matki chłopca nie jest jednak znana. W czerwcu 2017 roku na świat dzięki surogatce przyszły bliźnięta Eva Maria oraz Mateo, kilka miesięcy później Georgina Rodriguez urodziła Cristiano pierwszą córkę, Alanę Martinę, a w kwietniu 2022 roku do rodziny dołączyła Bella Esmeralda.

Dzień narodzin najmłodszej córki był dla pary ogromnym świętem, ale również niewyobrażalną tragedią. Bliźniacza ciąża influencerki zakończyła się bowiem śmiercią jednego z dzieci, syna Angela.

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP

Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo podczas meczu z DR Kongo MCGUELBER AFP





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