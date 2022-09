We wrześniu 2016 roku, po niespełna trzech latach znajomości, Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek postanowili zapieczętować swój związek. Od tamtej pory co roku na profilach społecznościowych "Perfekcyjnej Pani Domu" i jej ukochanego pojawiały się relacje upamiętniające wyjątkowe momenty ich związku . W tym roku jednak takich relacji zabrakło. Fani od razu zaczęli snuć swoje przypuszczenia, jednak Rozenek uspokoiła sytuację .

Radosław Majdan zaskoczył Małgorzatę Rozenek w rocznicę ślubu

W wywiadzie z dziennikarzami "Jastrząb Post" 44-latka przyznała, że zapomniała o szóstej rocznicy ślubu. "Zapomniałam o niej. Przyrzekam. To był dzień, w którym miałam 'Dzień Dobry TVN', bo to był 10 września, sobotnie wydanie. Wróciłam po południu do domu i mówię: 'Boże, co to są za kwiaty. Tyle kwiatów'. Zaczęłam myśleć, że może coś przegapiłam, że może ktoś wysłał mi kwiaty, a ja powinnam pamiętać dlaczego, i Radosław powiedział, że to od niego. Byłam bardzo wzruszona" - powiedziała.