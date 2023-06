Romantyczne zdjęcie Sabalenki z ukochanym obiegło sieć. Zareagowali Rosjanie

Aryna Sabalenka podczas turnieju w Paryżu znalazła się w centrum uwagi i to nie ze względu na jej umiejętności sportowe. Wiceliderka rankingu WTA naraziła się ekspertom , a w szczególności jednej dziennikarce, która po pierwszym meczu w Roland Garros poprosiła ją, by wypowiedziała się w kwestii wojny. Dodatkowo zarzuciła 25-latce, że jako znana sportsmenka ma bardzo słaby kontakt z zawodniczkami pochodzącymi z Ukrainy. Białorusinka w odpowiedzi na krytykę przedstawicielki mediów przestała na jakiś czas brać udział w konferencjach prasowych, co nie zostało pozytywnie odebrane. Przełom nastąpił po spotkaniu z Eliną Switoliną. 25-latka zadeklarowała publicznie, że nie popiera obecne swojego prezydenta, Aleksandra Łukaszenki i nie chce być zamieszana w tematy polityczne.