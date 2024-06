Maciej Kurzajewski we wrześniu 2020 roku dołączył do redakcji programu TVP "Pytanie na Śniadanie". Przez ostatnie lata doświadczony dziennikarz miał przyjemność prowadzić to show u boku Katarzyny Cichopek, a ich relacje stawały się z miesiąca na miesiąc coraz bliższe. Na drodze do ich szczęścia stał jednak Marcin Hakiel, który od 2008 roku był mężem 41-latki. Ostatecznie aktorka znana z serialu "M jak Miłość" po czternastu latach małżeństwa postanowiła rozstać się z tancerzem i związała się z Maciejem Kurzajewskim.

