Do tej pory Abramowicz posiadał dwa obywatelstwa - rosyjskie oraz izraelskie. Teraz może legitymować się także portugalskim paszportem, co znacznie ułatwi mu podróżowanie po Unii Europejskiej. O sprawie poinformował rzecznik miliardera, który przyznał, że właściciel Chelsea może się cieszyć z trzeciego obywatelstwa już od kwietnia.



Roman Abramowicz obywatelem UE. Właściciel Chelsea skorzystał z ustawy

W uzyskaniu paszportu Portugalii Abramowicz skorzystał z uchwalonej w 2015 roku ustawy, na mocy której potomkowie sefardyjskich Żydów wypędzeni z Portugalii przez Inkwizycję, mogą ubiegać się o naturalizację.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

By mieszkać i pracować w Anglii miliarder będzie musiał jeszcze przejść przez brytyjski system migracyjny i spełnić wszelkie formalne wymagania. W 2018 roku Abramowicz chciał ubiegać się o wizę do Wielkiej Brytanii, lecz zrezygnował ze starań po aferze związanej z otruciem byłego szpiega Siergieja Skripala.



Abramowicza - jednego z najbogatszych ludzi na świecie - do Londynu sprowadził zakup tamtejszej Chelsea, którego dokonał w 2003 roku, prowadząc następnie "The Blues" do wielu trofeów, w tym pięciu mistrzostw Anglii i dwóch triumfów w Lidze Mistrzów.