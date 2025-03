Roksana Węgiel pokazała się z medalem. Zainspirował ją mąż

Kevin Mglej zainspirował Roksanę Węgiel

"Ważyłem 130 kg. Ale ona nigdy mi nie powiedziała, żebym schudł" - mówił w wywiadach Kevin Mglej. Wyjawił, że jego ukochana zachęcała go do aktywności nie bezpośrednio - sugerowała, że mogliby pójść razem pobiegać albo przy wykonywaniu własnych ćwiczeń pytała, czy nie chciałby do niej dołączyć. Okazało się to dobrym podejściem.