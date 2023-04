Roger Federer złożył hołd Leo Messiemu. Jego słowa chwytają za serce

Rekordów bramkowych i trofeów Lionela Messiego nie trzeba nawet wymieniać. To, co według mnie wyróżnia piłkarza, to talent, który pokazuje od wielu lat. Messi drybluje jak magik, a jego podania to dzieła sztuki. Jego świadomość i spryt w futbolu są niemal nie do pojęcia

~ czytamy w pierwszym akapicie listu.