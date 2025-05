Rodzinny dramat byłego piłkarza Ekstraklasy. Apeluje o pomoc

Żona Hieronima Zocha walczy z nowotworem

W tamtej chwili ich świat się zatrzymał. Obawy o zdrowie dziecka, możliwość przedwczesnego porodu, niepewność - wszystko to towarzyszyło im aż do narodzin dziecka. Niedługo później z ust lekarzy padły słowa, które zmieniły życie całej rodziny: chłoniak Hodgkina, stadium drugie . Nicola już wtedy wiedziała, że czeka ją walka na wielu frontach. Leczenie rozpoczęło się niemal natychmiast po porodzie. Cykl za cyklem - chemioterapia, badania, konsultacje, dojazdy do ośrodków specjalistycznych. W międzyczasie opieka nad nowo narodzonym dzieckiem i próba zachowania choćby namiastki normalności.

"Zdrowie psychiczne u kresu... badania, wizyty, dojazdy, leki, terapie... to wszystko generuje ogromne koszta. Sporą część tych kosztów pokrywamy od kilku miesięcy z własnych środków i przy pomocy najbliższych. Walka trwa już długo i te środki niestety kurczą się w szalonym tempie... a żyć trzeba. Bardzo chcę zakończyć już etap "nowotwór" ale też nie chcę by pieniądze stanęły mi na drodze do powrotu do zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego" - przekazała Nicola w opisie zbiórki.