Rodzinne chwile u Szczęsnych. Marina wszystkim się pochwaliła

Rodzinny weekend u Szczęsnych. Aktywnie spędzali czas

Jak na sportową rodzinę przystało, nie obyło się bez aktywności fizycznej - syn Szczęsnych Liam spróbował bowiem swoim sił na ściance wspinaczkowej , co dumna mama relacjonowała na Insta Stories. Następnie nadszedł czas na odrobinę kreatywności - Marina, Wojciech i Liam wybrali się do pracowni ceramicznej Tierra Ceramicas w Barcelonie, gdzie wykonali swoje własne kubki.

Wojciech Szczęsny ma już za sobą kilka występów w barwach "Dumy Katalonii", które może zaliczyć do udanych. Odegrał on dużą rolę m.in. w półfinale Superpucharu Hiszpanii, w którym Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:1. Przyczynił się także do zwycięstwa swojej drużyny w tych rozgrywkach, gdy Katalończykom przyszło zmierzyć się z Realem Madryt. Niestety, występ Szczęsnego zakończył się wówczas w 56. minucie spotkania, kiedy to został ukarany czerwoną kartką. Mimo to to właśnie m.in. dzięki niemu "Królewscy" zdołali tego wieczoru zdobyć jedynie dwie bramki. Mecz zakończył się triumfem "Blaugrany" 5:2.