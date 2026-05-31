Rodzina Wilfredo Leona znów się powiększyła. Siatkarz zdradził płeć dziecka

Wilfredo Leon w 2019 roku dołączył do reprezentacji Polski w piłce siatkowej i od tamtej pory stał się filarem biało-czerwonej drużyny. Nikogo nie może to jednak dziwić - 32-latek przez wielu dziennikarzy i ekspertów nazywany jest jednym z najlepszych siatkarzy w historii, a imponujące sukcesy odnosi on zarówno w reprezentacji, jak i w rozgrywkach klubowych.

W ostatnim czasie sporo działo się także w życiu prywatnym naszego sportowca. W maju świętował on dziesiątą rocznicę ślubu ze swoją ukochaną, Małgorzatą Leon. W tym samym miesiącu zakochani powitali na świecie kolejnego, czwartego już potomka. Swoim szczęściem podzielili się ze światem za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując w sieci zdjęcie z nowonarodzonym członkiem rodziny. Para nie zdradziła jednak wówczas ani płci, ani imienia swojej pociechy.

Rąbka tajemnicy na ten temat ujawił teraz sam Wilfredo Leon. Siatkarz w sobotę 30 maja brał udział w zawodach wędkarskich w Katowicach i nie uniknął rozmów z dziennikarzami. Przed kamerami "Dzień dobry TVN" podopieczny Nikoli Grbicia zdradził Bartkowi Jędrzejakowie, że jego rodzina powiększyła się o... trzecią córkę. Wyznał też, że sam poród przebiegł sprawie i obyło się bez komplikacji. "Jest silną kobietą. Zrobiła wszystko, tata tylko musiał być tam i pomóc jej pod kątem emocjonalnym, ale ma niesamowitą formę" - chwalił swoją małżonkę 32-latek.

Wilfredo Leon i jego żona poznali się w sieci. Dziś świata poza sobą nie widzą

Historia miłości Wilfredo Leona i jego żony Małgorzaty nadałaby się na scenariusz dobrego hollywoodzkiego filmu. Poznali się kilkanaście lat temu za pośrednictwem mediów społecznościowych i choć dziś tworzą przepiękną parę, początki ich znajomości nie były jednak łatwe.

"Miałem wtedy 17 lat. Ja pisałem do niej, ona pisała do mnie. Wtedy nie było takiego łatwego dostępu do internetu jak teraz. Kosztował on dużo. Dlatego nie było codziennej komunikacji, raczej raz na dwa tygodnie, czasami raz na miesiąc. A dużo więcej kontaktu mieliśmy, jak jeździłem na turnieje. Wtedy korzystało się z internetu w hotelu i tak dalej. (...) Ale poszło tak, jak poszło i jestem z tego zadowolony. Mimo, że mieliśmy trudne warunki, no to spróbowaliśmy. Ona przyjechała do mnie też na Kubę. Było widoczne od razu, że jest między nami chemia. No i do dzisiaj jesteśmy razem. (...) Myślę, że jedyne czego teraz potrzebuje, to dużo więcej lat, by zostać razem z nią" - opowiadał Leon w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg w "Podcaście Olimpijskim" przed igrzyskami w Paryżu.

W 2016 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i sformalizowali swoją relację, a już rok później powitali na świecie pierwszego wspólnego potomka - córkę Natalię. Dwa lata później do rodziny dołączył syn Christian, a w 2023 roku urodziła się ich druga córka, której nadano imię Selena.

Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą

Wilfedo Leon z żoną Małgorzatą

