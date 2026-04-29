Rodzina Brzęczka przeżyła istne piekło. "Bali się". Matka prosiła, by przestał

Łukasz Olszewski

Dziś Jerzy Brzęczek z powodzeniem prowadzi reprezentację Polski do lat 21, ale w ostatnich miesiącach swojej pracy z pierwszą kadrą, trener zmagał się z falą nieprzychylnych komentarzy, na które nie reagował dość dobrze. W rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem przyznał, że jego rodzina bała się do niego dzwonić podczas zgrupowań, a matka trenera nawet prosiła by, go zerwał ze swoją pracą.

W reprezentacji Polski U-21 Jerzy Brzęczek zdaje się odnajdywać, jak ryba w wodzie. Jego podopieczni prowadzą w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy, mając komplet zwycięstw. Sam trener jest - słusznie oczywiście - chwalony za wyniki młodzieżówki, jednak w przeszłości był w zupełnie innym miejscu.

Kiedy jeszcze Jerzy Brzęczek prowadził pierwszą kadrę, jego metody treningowe, taktyka, a nawet relacje z poszczególnymi zawodnikami - w tym z Robertem Lewandowskim, były powodem dyskusji, a w skrajnych przypadkach nawet hejtu. W rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem trener przyznał, że najbardziej negatywne komentarze pod jego adresem odczuli jego najbliżsi. 

- Był taki okres, jak byliśmy na zgrupowaniach, jak już było takie apogeum tej krytyki w moim kierunku, to moja żona i dzieciaki w ogóle do mnie nie dzwoniły... Bały się. Dzwonili do Kuby i pytali, jak ja się czuję i czy wszystko jest ok - wyznał podczas ostatniego wywiadu w podkaście "W stylu Krychowiaka".

Emocje i to, co się dzieje wokół selekcjonera - bez względu na to, czy to będzie Brzęczek, Urban, Santos, czy Michniewicz - to jesteś na świeczniku, ale to również odbiór rodziny. Tego, jak oni czytając to wszystko, jak oni to przeżywają. Myślę, że wielokrotnie ich to bardziej dotyka, bardziej to przeżywają.
Jerzy Brzęczek o kulisach pracy selekcjonera.

To jednak nie koniec, bo najmocniej zdawała się to odczuwać matka selekcjonera. W pewnym momencie poprosiła ona nawet selekcjonera, aby ten zmienił profesję i przestał trenować.

- Była ulga rodziny [po dymisji - przyp. red.]. Ze strony żony, rodziny i mojej mamy, która ma teraz 93 lata i w którymś momencie mówi "Synuś, ja już nie chcę Cię oglądać... Nie bądź już trenerem. To, co piszą na Twój temat i mówią... Dlaczego?!". Oglądała i ogląda wszystkie mecze. Wszystko widziała i słyszała... Ale to jest część tego zawodu i na to musisz być przygotowany - dodał.

Dość brutalne odsunięcie Jerzego Brzęczka od kadry, w styczniu 2021 roku nie przyniosło PZPN-owi zarządzającego wtedy przez Zbigniewa Bońka wielkich korzyści. Kolejny selekcjoner, Paulo Sousa zdezerterował w Święta Bożego Narodzenia do Brazylii, by w ostatnich dniach roku objąć Flamengo.

Jerzy Brzęczek z kolei po 13 miesiącach przerwy objął Wisłę Kraków, z którą pożegnał się już po 27. meczach - w październiku 2022 roku. Kolejna przerwa trwała aż do sierpnia ubiegłego roku, kiedy to objął kadrę U21.

