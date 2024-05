Rodowicz zmierzyła się na korcie ze znanym raperem. "Całkiem dobrze gra"

Miłość do tej dyscypliny sportowej rozbudziła się w artystce podczas wakacji z Agnieszką Osiecką w Bułgarii w 1978 roku. Wówczas Rodowicz poznała tam trenera, do którego zgłosiła się na prywatne lekcje. "On zgodził się mnie przyjąć, ale powiedział, że ma wolne tylko dwie godziny w ciągu dnia, od 12 do 14, czyli w szczycie bułgarskiego żaru. Słońce paliło strasznie, ale co tam, katowałam się na tym korcie. (...) Potem, jak już pokochałam ten sport, to wszędzie jeździłam z rakietą tenisową, bo a nuż gdzieś będę mogła zagrać. Na trasę do Związku Radzieckiego, na festiwal do Los Angeles" - ujawniła w obszernej rozmowie z Krzysztofem Bienkiewiczem z Interii.

