Rodowicz spotkała Lewandowskiego. Tak go nazwała. Poszło w świat

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Jak wszyscy wiedzą, Maryla Rodowicz jest wielką fanką sportu. Jej tenisowe wpisy na temat Igi Świątek zbierały dużą popularność i wywoływały pozytywne reakcje. We wtorek gwiazda muzyki zaskoczyła, publikując zdjęcie z Robertem Lewandowskim.

Maryla Rodowicz i Robert Lewandowski na tle ścianki z logotypami; Rodowicz w czarnej bluzie z cyfrą 74.
Maryla Rodowicz I Robert LewandowskiŁukasz KalinowskiEast News

Użytkownicy obserwujący Marylę Rodowicz mogli się we wtorek zdziwić, odwiedzając Instagrama. Gwiazda polskiej muzyki wrzuciła zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Polski napastnik trzymał w ręce winylowe wydania jej dwóch najnowszych płyt - koncertowe "MTV Unplugged" (2026) oraz "Niech żyje bal" (2025).

Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik
napisała

Rodowicz spotkała Lewandowskiego. 25 koncertów w 3 miesiące

Skoro wspomina o Chicago, to zdjęcie faktycznie musi być świeże. Oboje znajdowali się przed studiem nagraniowym. Nie wiadomo, z jakiego powodu.

Post zebrał już ponad 3 tysiące polubień i sporo pozytywnych komentarzy.

80-latka pozostaje bardzo aktywna zawodowo. W czerwcu zagrała 9 (ostatni 28 czerwca na Dniach Żar w województwie lubuskim), a na lipiec i sierpień ma zaplanowanych łącznie 16. Jesienią również nie będzie zbyt wiele odpoczywać.

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