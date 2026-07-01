Rodowicz spotkała Lewandowskiego. Tak go nazwała. Poszło w świat

Użytkownicy obserwujący Marylę Rodowicz mogli się we wtorek zdziwić, odwiedzając Instagrama. Gwiazda polskiej muzyki wrzuciła zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Polski napastnik trzymał w ręce winylowe wydania jej dwóch najnowszych płyt - koncertowe "MTV Unplugged" (2026) oraz "Niech żyje bal" (2025).

Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik

Rodowicz spotkała Lewandowskiego. 25 koncertów w 3 miesiące

Skoro wspomina o Chicago, to zdjęcie faktycznie musi być świeże. Oboje znajdowali się przed studiem nagraniowym. Nie wiadomo, z jakiego powodu.

Post zebrał już ponad 3 tysiące polubień i sporo pozytywnych komentarzy.

80-latka pozostaje bardzo aktywna zawodowo. W czerwcu zagrała 9 (ostatni 28 czerwca na Dniach Żar w województwie lubuskim), a na lipiec i sierpień ma zaplanowanych łącznie 16. Jesienią również nie będzie zbyt wiele odpoczywać.

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Maryla Rodowicz Paweł Wrzecion AKPA

Maryla Rodowicz na scenie Podlewski AKPA

Maryla Rodowicz Podlewski AKPA





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