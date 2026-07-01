Rodowicz spotkała Lewandowskiego. Tak go nazwała. Poszło w świat
Jak wszyscy wiedzą, Maryla Rodowicz jest wielką fanką sportu. Jej tenisowe wpisy na temat Igi Świątek zbierały dużą popularność i wywoływały pozytywne reakcje. We wtorek gwiazda muzyki zaskoczyła, publikując zdjęcie z Robertem Lewandowskim.
Użytkownicy obserwujący Marylę Rodowicz mogli się we wtorek zdziwić, odwiedzając Instagrama. Gwiazda polskiej muzyki wrzuciła zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Polski napastnik trzymał w ręce winylowe wydania jej dwóch najnowszych płyt - koncertowe "MTV Unplugged" (2026) oraz "Niech żyje bal" (2025).
Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik
Rodowicz spotkała Lewandowskiego. 25 koncertów w 3 miesiące
Skoro wspomina o Chicago, to zdjęcie faktycznie musi być świeże. Oboje znajdowali się przed studiem nagraniowym. Nie wiadomo, z jakiego powodu.
Post zebrał już ponad 3 tysiące polubień i sporo pozytywnych komentarzy.
80-latka pozostaje bardzo aktywna zawodowo. W czerwcu zagrała 9 (ostatni 28 czerwca na Dniach Żar w województwie lubuskim), a na lipiec i sierpień ma zaplanowanych łącznie 16. Jesienią również nie będzie zbyt wiele odpoczywać.