Choć Igrzyska Olimpijskie w Paryżu przeszły już do historii, wciąż w mediach odbijają się echa tej wielkiej imprezy. Nie był to najlepszy występ naszych reprezentantów, którzy przywieźli do kraju zaledwie 10 medali.

Jedyne złoto dla Polski wywalczyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce sportowej. Równie duże emocje dostarczyły kibicom m.in. Iga Świątek, Julia Szeremeta oraz nasi siatkarze.

Teraz o komentarz podsumowujący całe wydarzenie pokusiła się... Maryla Rodowicz. Gwiazda wyczekała do samego końca, by w końcu ogłosić, co sama o tym wszystkim myśli. Słynna miłośniczka sporów wszelakich i autorka przeboju "Futbol", postanowiła skupić się głównie na pozytywach całej imprezy. Zaczęła od fantastycznej postawy kibiców.

Rodowicz ocenia Igrzyska Olimpijskie w Paryżu

"Zacznę od olimpiady, bo jakżeby inaczej. Co mnie uderzyło, to tłumy kibiców towarzyszące każdej dyscyplinie, czy to stadion, czy pływalnia, czy ścianka wspinaczkowa, były pełne trybuny" - ogłosiła oficjalnie na swoim Facebooku gwiazda.

Potem pochlebnie wyraziła się na temat organizatorów tegorocznych igrzysk. Jedno nie przestaje jej zachwycać:

"Nie przypuszczałam, że Francuzi to taka sportowa rodzina" - zwróciła uwagę Maryla.

Przy okazji ogłosiła, że oglądała ceremonię otwarcia i zamknięcia i nie ma żadnych zastrzeżeń, choć przecież początek igrzysk wywołał niemałe zamieszanie w mediach na całym świecie. Maryla bardziej przychylnie podeszła do wszystkiego, choć akurat zakończenie chyba bardziej przypadło jej do gustu.

"Oglądałam uroczystość otwierającą, oglądałam też wczoraj uroczystość zamykającą olimpiadę. Chciałam zobaczyć Billie Eilish i zobaczyłam. Za 4 lata Los Angeles" - przypominała Maryla.

Sama też w ostatnim czasie miała kilka powodów do radości, które akurat nie miały związku z medalami naszych reprezentantów. Wyjawiła przy okazji, co planuje na najbliższe dni:

"A ja po dwóch koncertach, po niesamowitym, szalonym koncercie w wypełnionym po brzegi prawie 5 tysięcznym amfiteatrze w Koszalinie i w nieco bardziej kameralnych Międzyzdrojach. Teraz chłonę mój las, po upalnym dniu" - przekazała fanom w komunikacie.

Wpis Rodowicz wywołał poruszenie w komentarzach

W komentarzach internauci zaczęli dzielić się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniam:

"Byłem przez tydzień na 6 wydarzeniach sportowych: tenisie (brąz Igi), koszykówce (SRB vs AUS, gdzie Serbowie przegrywali 24 pkt, by w dogrywce zwyciężyć pięcioma, Jokić vs Milles), kajakach górskich, wspinaczce, water-polo i gimnastyce nie licząc dwóch oficjalnych rzutów na Wieży Eiffela... Wzorowa organizacja, zapewnione bezpieczeństwo, zapełnione trybuny, świetna organizacja no i przyjazny PARIS 2024" - napisał jeden z wielbicieli Rodowicz.

"Kibice dopisali", "Dziękujemy za koncert w Międzyzdrojach, wielki szacunek dla Pani talentu i kreatywności, to był niezapomniany występ", "Ma pani rację. Wspaniałe widowisko" - pisali inni.