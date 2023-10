Robiła furorę na boisku i pozowała dla "Playboya". O jej sesji było głośno

Anna Werblińska należała do drużyny, która wywalczyła brązowy medal mistrzostw Europy w 2009 roku. Co, więcej siatkarka reprezentacji Polski była jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek w tym turnieju. Później kariera sportsmenki nabrała innego tempa i "Biało-Czerwona" musiała walczyć z kontuzjami. Problemy zdrowotne niewątpliwie przyczyniły się do decyzji o zakończeniu kariery.