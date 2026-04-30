Robert Pasut wygrywał w FAME MMA, a teraz ma kłopoty. Wydano za nim list gończy

Kariera Pasuta w internecie zaczęła się od kanału AbstrachujeTV, który współprowadził z Cezarym Jóźwikiem i Rafałem Masnym. Mimo początkowej popularności i rozwoju kanału na inne przedsięwzięcia, pojawiły się problemy finansowe i doszło do rozpadu grupy. Pasut znalazł na siebie inny pomysł.

Robert Pasut ma spore kłopoty

Pasut zaangażował się we freakfighty. W FAME MMA walczył i wygrał m.in. z Jackiem Murańskim czy Jakubem "Japczanem" Piotrowiczem. Wydawało się, że tam może pójść mu nieco lepiej niż na Youtube. Z nagrywaniem jednak nie skończył.

Zaczął organizować sondy uliczne, na których zaczepiał młodych ludzi i zadawał im prowokacyjne pytania. Poza tym czerpał zyski m.in. z wysługiwania się na swoich streamach osobami niskorosłymi. Prezentowane przez niego treści były mocno wulgarne i mizoginistyczne. Łatwo wszedł w świat patostreamingu, w który wkręcił się mocniej po swojej przeprowadzce do Tajlandii, a później na Filipiny.

W odpowiedzi na mail od Polsat News Pasut twierdził, że "nie jest żadną patologią - pracuje na siebie i swoją rodzinę. Nie jest też twórcą, który kieruje swoje treści do dzieci, a jego treści są wyraźnie oznaczone i kierowane wyłącznie do osób pełnoletnich".

Robert Pasut poszukiwany listem gończym

Zdaje się jednak, że jego przygoda z Youtube mogła się zakończyć. Po reportażu Polsat News serwis przyjrzał się bliżej treściom prezentowanym przez Pasuta, a także jego trzem innym kanałom. "W wyniku weryfikacji usunęliśmy ten kanał za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności" - informowali przedstawiciele Google Polska w rozmowie z Polsat News.

Przede wszystkim problemem dla Pasuta może być jednak to, że wystawiony za nim list gończy. Wszystko przez podżeganie do pobicia, za które grozić mu ma do dwóch lat więzienia. W tym czasie Pasut krąży po Azji i nieprędko wróci do Polski.

FAME MMA: The Freak. "Solówka" Robert Pasut i Marcin Najman

