Reprezentacja Polski po zwycięstwach nad Ukrainą i Turcją poleciała do Niemiec, gdzie już za kilka dni rozpocznie zmagania w mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Nastroje w kadrze nie są jednak najlepsze, bowiem w ostatnich spotkaniach przed rozgrywkami z występem na imprezie sportowej pożegnał się Arkadiusz Milik , który nabawił się poważnej kontuzji już w pierwszych minutach meczu z Ukrainą. Z kolei kilka dni później z problemami mierzyli się Karol Świderski i Robert Lewandowski , który wywołał duży niepokój w narodzie . Jak poinformował lekarz zespołu - Jacek Jaroszewski, zawodnik nie wystąpi w starciu z Holandią na Euro.

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - cytuje słowa mężczyzny PZPN.