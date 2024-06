Tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej reprezentacja Polski zmierzyła się na PGE Narodowym z Turcją. Niestety z powodu problemów zdrowotnych, w trakcie meczu z boiska musieli zejść Karol Świderski i Robert Lewandowski. I o ile ten pierwszy dość szybko wrócił do gry, a tyle napastnika FC Barcelona czekała dłuższa przerwa . "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - oznajmił lekarz drużyny Jacek Jaroszewski, cytowany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

