Środowy dzień nie zaczął się najlepiej dla żony piłkarza. Na swoim profilu na Instagramie Anna postanowiła podzielić się internautami faktem, że wcale nie jest u niej spokojnie, a wręcz przeciwnie - raczej dość nerwowo. Co prawda nie wyjawiła, czym konkretnie było to spowodowane, ale za to zasugerowała, w jaki sposób poradziła sobie z problemem.

Dziś ciężki dzień... sporo stresu. Jak sobie z nim radzę? - zaczęła temat na InstaStories.

Z kolejnych slajdów można wywnioskować, że w stresujących sytuacjach Lewandowska ucieka się do aktywności fizycznej, stara się wyciszyć, znaleźć balans i praktykuje ćwiczenia oddechowe.



Zdjęcie Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że w jej życiu pojawiło się sporo stresu /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ / Instagram

Robert Lewandowski z golem w Lidze Mistrzów. Tak zareagowała Anna Lewadowska

Humor mógł poprawić się jej wieczorem. A wszystko za sprawą męża i jego dobrej dyspozycji podczas meczu Ligi Mistrzów. On i Bayern Monachium rozbili na Estadio da Luz Benficę 4-0 i umocnili się na prowadzeniu w grupie E. W 82. minucie "Lewy" wpisał się na listę strzelców. Żona zareagowała błyskawicznie.



Anna opublikowała migawkę sprzed telewizora, tuż po trafieniu Roberta. "Gooooool RL9" - napisała, a obok inicjałów męża umieściła serduszko.

Reklama

Zdjęcie Anna Lewandowska nie kryła radości /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ / Instagram

Zdjęcie Robert Lewandowski z żoną Anną / Shaun Botterill / Getty Images