Robert Lewandowski w bajecznie drogiej bluzie. Cena zwala z nóg

Robert Lewandowski od dawna zaliczany jest do grona najlepszych napastników, a zarazem najlepszych piłkarzy świata. Kapitan reprezentacji Polski przez wiele lat brylował w barwach niemieckich klubów Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, a latem 2022 roku zdecydował się na transfer do Hiszpanii. Wówczas zasilił on szeregi zespołu FC Barcelona.