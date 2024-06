Lewandowski ogłosił to znienacka. Czy Anna spełni jego marzenie?

Robert Lewandowski doczeka się syna? "Zobaczymy. To decyzja Ani"

" Jestem dumny, że mam dwie córki . To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy . Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani" - podkreślił ze szczerością 35-latek w wywiadzie udzielonym przez Lewandowskiego WP SportoweFakty.

Robert i Anna mają dwie córki. Czy teraz nadszedł czas na syna?

"Staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, a czego nie. (...) Tłumaczenie dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci to później ciężko to już odkręcić. Więc ja wolę czasami zareagować wcześniej niż za późno" - wytłumaczył Robert w wywiadzie.