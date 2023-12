Robert Korzeniowski przerywa milczenie. Wyjawia całą prawdę o pracy w TVP

Po zakończeniu kariery sportowej Robert Korzeniowski zajął się propagowaniem uprawianej przez siebie niegdyś dyscypliny, a więc lekkoatletyki, angażując się przy tym w różnego rodzaju przedsięwzięcia i eventy sportowe. Swego czasu pracował także jako dziennikarz. W latach 2005-2009 był szefem redakcji sportowej TVP. Przez dwa ostatnie lata swojej współpracy z polską telewizją publiczną, a więc w latach 2007-2009, pełnił on funkcję dyrektora kanału TVP Sport. Do tej pory Korzeniowski raczej nie wypowiadał się na temat swojej pracy z Telewizji Polskiej. Aż do teraz.